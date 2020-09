Maschio Angioino, restaurata lapide che celebra le Quattro Giornate di Napoli (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLe celebrazioni del 77esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (27-30 settembre 1943) si aprono ufficialmente con la riconsegna alla città della lapide, posizionata nel cortile del Maschio Angioino, su cui è incisa la motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro al valore militare attribuita il 10 settembre 1944 alla città di Napoli e apposta nel 1948 dall’allora Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. ”Napoli con orgoglio ricorda e rivendica di essere stata la prima città d’Europa a essersi liberata con una rivolta di popolo dall’oppressione nazifascista alla fine del settembre 1943 – ha detto il sindaco, Luigi de ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLezioni del 77esimo anniversario delledi(27-30 settembre 1943) si aprono ufficialmente con la riconsegna alla città della, posizionata nel cortile del, su cui è incisa la motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro al valore militare attribuita il 10 settembre 1944 alla città die apposta nel 1948 dall’allora Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. ”con orgoglio ricorda e rivendica di essere stata la prima città d’Europa a essersi liberata con una rivolta di popolo dall’oppressione nazifascista alla fine del settembre 1943 – ha detto il sindaco, Luigi de ...

