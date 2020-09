"M5S qui crolla tutto". Ultimatum di Crimi all'assemblea: capo politico, organo collegiale o Stati generali subito (Di venerdì 25 settembre 2020) Esistono tre opzioni. Dopo mesi di attesa, sul tavolo del M5S ci sono finalmente delle exit strategy per dare l'avvio a un percorso che faccia compiere il salto definitivo al Movimento. A tutti i livelli, soprattutto quello territoriale. A elencarle è il capo politico, Vito Crimi, aprendo l'assemblea congiunta dei parlamentari, appuntamento al quale sembrava non dovesse partecipare in un primo momento. La prima scelta è mantenere lo status quo, eleggendo un nuovo leader tramite la piattaforma Rousseau. In alternativa, virare verso un cambio dello Statuto e selezionare, sempre online, un organo collegiale. La terza via, che sembra essere la più gettonata, è nominare un comitato composto da 19 persone, da scegliere tra gli eletti di Camera, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Esistono tre opzioni. Dopo mesi di attesa, sul tavolo del M5S ci sono finalmente delle exit strategy per dare l'avvio a un percorso che faccia compiere il salto definitivo al Movimento. A tutti i livelli, sopratquello territoriale. A elencarle è il, Vito, aprendo l'congiunta dei parlamentari, appuntamento al quale sembrava non dovesse partecipare in un primo momento. La prima scelta è mantenere lo status quo, eleggendo un nuovo leader tramite la piattaforma Rousseau. In alternativa, virare verso un cambio dello Statuto e selezionare, sempre online, un. La terza via, che sembra essere la più gettonata, è nominare un comitato composto da 19 persone, da scegliere tra gli eletti di Camera, ...

