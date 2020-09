M5S: il nodo del simbolo, l'idea di un nuovo 'contenitore' per 'dividersi' da Casaleggio (3) (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - A dicembre del 2017 viene fondata la nuova associazione da Di Maio e Casaleggio junior, che prevede l'uso, come proprio simbolo, del contrassegno con la scritta 'movimento5stelle', che più avanti cambia ancora, adottando la dicitura 'blogdellestelle.it', complice forse anche la causa intentata a Genova dai primi attivisti, quelli che chiedono che l'associazione del 2009 si riprenda tutto, nome e simbolo. Nel contenzioso di Genova, la posizione della 'difesa' è che il proprietario del simbolo è Grillo, che lo ha poi ceduto all'associazione del 2012 che lo avrebbe poi dato in comodato all'associazione del 2017. A complicare ulteriormente il quadro, è la normativa elettorale italiana, che riconosce una sorta di primazia nell'uso del simbolo da parte del gruppo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - A dicembre del 2017 viene fondata la nuova associazione da Di Maio ejunior, che prevede l'uso, come proprio, del contrassegno con la scritta 'movimento5stelle', che più avanti cambia ancora, adottando la dicitura 'blogdellestelle.it', complice forse anche la causa intentata a Genova dai primi attivisti, quelli che chiedono che l'associazione del 2009 si riprenda tutto, nome e. Nel contenzioso di Genova, la posizione della 'difesa' è che il proprietario delè Grillo, che lo ha poi ceduto all'associazione del 2012 che lo avrebbe poi dato in comodato all'associazione del 2017. A complicare ulteriormente il quadro, è la normativa elettorale italiana, che riconosce una sorta di primazia nell'uso delda parte del gruppo ...

M5s, clima teso alla riunione dei parlamentari

Introducendo l'assemblea del M5s Vito Crimi ha proposto tre ipotesi per il futuro del partito: nuovo capo politico, guida collegiale o Stati Generali.

