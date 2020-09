La ricetta della Blueberry Cheesecake di Damiano Carrara

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un assaggio della pasticceria del giudice di Bake Off Damiano Carrara? Cominciate dalla Blueberry Cheesecake: cavallo di battaglia delle pasticcerie Carrara’s negli Stati Uniti, è la più amata dagli americani anche se in realtà di americano ha molto poco. Perché questa cheesecake è molto più leggera di quella classica, fresca, e particolarmente duttile. «È un dolce che si può personalizzare a seconda dei gusti o della stagione, per esempio variando la frutta. È versatile, e in questo sento che mi rappresenta», dice Damiano, svelandoci la ricetta (che trovate nella gallery sopra) contenuta nel suo nuovo libro: Un po’ più dolce (Cairo Editore), in libreria dal 24 settembre.