Harry e Meghan si buttano in politica. L'appello anti Trump fa infuriare la Regina (Di giovedì 24 settembre 2020) Il principe Harry e Maghan Markle, duchi del SUssex, scendono in campo contro la rielezione di Donald Trump e Buckingham Palace sbotta. L'ultimo video della coppia sfuggita al protocollo reale parla delle elezioni Usa di novembre come le "più importanti della nostra vita" ed è pertanto fondamentale che "rigettiamo i discorsi d'odio, la disinformazione e la negatività online", parole lette da più parti come un appello anti-Trump. L'incidente diplomatico è dietro l'angolo, però, perché l'intervento seppure la coppia sia libera dal giogo nobiliare dopo l'accordo con la Royal Family può rappresentare una grossolana violazione delle regole di imparzialità della Casa reale britannica. A preoccupare ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il principee Maghan Markle, duchi del SUssex, scendono in campo contro la rielezione di Donalde Buckingham Palace sbotta. L'ultimo video della coppia sfuggita al protocollo reale parla delle elezioni Usa di novembre come le "più importdella nostra vita" ed è pertanto fondamentale che "rigettiamo i discorsi d'odio, la disinformazione e la negatività online", parole lette da più parti come un. L'incidente diplomatico è dietro l'angolo, però, perché l'intervento seppure la coppia sia libera dal giogo nobiliare dopo l'accordo con la Royal Family può rappresentare una grossolana violazione delle regole di imparzialità della Casa reale britannica. A preoccupare ...

nhpaolocastelli : La nuova sinistra... Harry e Meghan scendono in campo per presidenziali Usa ed è polemica: 'Rinuncino ai titoli re… - tempoweb : #Harry e #Meghan si buttano in politica. L'appello anti #Trump fa infuriare la Regina #statiuniti #presidenziali… - diegosaccoman : @editoreruggeri Meghan ok, ma Harry non puo' avere quella carica nelle colonie. Al massimo governatore. delusione… - editoreruggeri : Il Signor CEO propone di sostituire Harry a Biden e nominare Meghan alla Corte Suprema - paola0071 : Taglio dei parlamentari: che succede dopo Il sì al referendum - Il Sole 24 ORE -