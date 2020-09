Coronavirus, oltre 975mila i morti nel mondo | Nuova stretta in Francia, Israele approva il lockdown rafforzato (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha superato quota 975mila il bilancio delle vittime del Coronavirus a livello globale: secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia si contano in tutto il mondo 975.038 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha superato quotail bilancio delle vittime dela livello globale: secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia si contano in tutto il975.038 ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Gb oltre 6mila contagi e 37 morti nelle ultime 24 ore #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 10mila nuovi contagi. Ex bodyguard di Macron in rianimazione - RaiNews : Coronavirus. Da oggi regione Madrid in lockdodwn. Oltre metà della Francia è 'zona rossa' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Azzolina: 'A scuole oltre 135 milioni di mascherine' #LuciaAzzolina - orizzontescuola : Coronavirus, oltre 350 scuole con almeno un caso positivo. I dati aggiornati -