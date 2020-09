Coronavirus, infettivologo Galli: “Non mi aspetto una grande seconda ondata ma l’Italia fa meno tamponi di altri. Sulla riapertura degli stadi meglio attendere” (Di giovedì 24 settembre 2020) “La grande seconda ondata non ce l’aspettiamo. Un rapido peggioramento che ci ponga in condizioni simili a Francia, Spagna, Gran Bretagna dubito, ma credo che sia un’eventualità da contenere. E’ necessario capire cosa succede nelle prossime 2 o 3 settimane”. E’ la visione di Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco – università degli Studi di Milano, intervenuto a un convegno Sulla povertà sanitaria e farmaceutica minorile in Lombardia prima e dopo l’emergenza Covid-19, promosso nel capoluogo lombardo da Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, in collaborazione con Federfarma Lombardia. “Quello che è successo dopo il ritorno dalle vacanze lo abbiamo visto e ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Lanon ce l’aspettiamo. Un rapido peggioramento che ci ponga in condizioni simili a Francia, Spagna, Gran Bretagna dubito, ma credo che sia un’eventualità da contenere. E’ necessario capire cosa succede nelle prossime 2 o 3 settimane”. E’ la visione di Massimodell’ospedale Sacco – universitàStudi di Milano, intervenuto a un convegnopovertà sanitaria e farmaceutica minorile in Lombardia prima e dopo l’emergenza Covid-19, promosso nel capoluogo lombardo da Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, in collaborazione con Federfarma Lombardia. “Quello che è successo dopo il ritorno dalle vacanze lo abbiamo visto e ...

