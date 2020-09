Convenzione di Faro, cos’è e perché per l’Italia è un suicido culturale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – La Camera, dopo il Senato, ha approvato la Convenzione di Faro. Messa su nel 2005 e presentata nella cittadina portoghese da cui prende il nome, è entrata in vigore nel 2011 e riguarda il “valore del patrimonio culturale nella società“. Ogni Stato membro dell’Unione Europea può ratificarla, ma la maggior parte dei Paesi si è ben guardata dal farlo. L’Italia, invece, che ha il più grande patrimonio culturale del mondo, è corsa a sottoscriverla. Viene il dubbio che nessuno abbia letto bene il testo della Convenzione oppure che, una volta letto, al nostro ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini sia sembrato così bello, così politically correct, così europeo, da volerlo inserire nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – La Camera, dopo il Senato, ha approvato ladi. Messa su nel 2005 e presentata nella cittadina portoghese da cui prende il nome, è entrata in vigore nel 2011 e riguarda il “valore del patrimonionella società“. Ogni Stato membro dell’Unione Europea può ratificarla, ma la maggior parte dei Paesi si è ben guardata dal farlo. L’Italia, invece, che ha il più grande patrimoniodel mondo, è corsa a sottoscriverla. Viene il dubbio che nessuno abbia letto bene il testo dellaoppure che, una volta letto, al nostro ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini sia sembrato così bello, così politically correct, così europeo, da volerlo inserire nel ...

