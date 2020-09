MarcoBovicelli : #Galliani: “Dieci anni dopo riprendo #Boateng. Di notte gli mandavo canzoni d’amore per convincerlo a scegliere il… - VitoVaiPiano__ : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Boateng ha rinunciato a soldi. Mercato chiuso, ho anticipato i giorni del condor» - sportli26181512 : #Notizie #AdrianoGalliani «Boateng ha rinunciato a soldi. Mercato chiuso, ho anticipato giorni del condor»: “Io son… - HCE__ : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Boateng ha rinunciato a soldi. Mercato chiuso, ho anticipato i giorni del condor» - CalcioFinanza : Galliani: «Boateng ha rinunciato a soldi. Mercato chiuso, ho anticipato i giorni del condor» -

Ultime Notizie dalla rete : Boateng rinunciato

Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan ed attuale ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky della trattativa per portare in Lombardia Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina. Queste le sue ...“Io sono pazzo e nella mia pazzia mandavo canzoni d’amore a Prince Boateng. Quella che più lo ha colpito è ‘Amici mai’ di Venditti che dice ‘certi amori fanno giri immensi e poi ritornano’. Voglio far ...