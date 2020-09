Schira: "Il Crotone ha chiesto il prestito di Luperto, alla finestra restano altri due club" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso Twitter ha riportato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione del mercato in uscita in casa Napoli: "Il Crotone cerca un centrale mancino italiano per rinforzare la difesa: ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Niccolò, giornalista ed esperto di mercato, attraverso Twitter ha riportato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione del mercato in uscita in casa Napoli: "Ilcerca un centrale mancino italiano per rinforzare la difesa: ...

"Il Crotone cerca un centrale mancino italiano per rinforzare la difesa: chiesto al Napoli il prestito di Sebastiano Luperto, seguito anche da Parma e Genoa. #calciomercato", scrive su Twitter il gior ...

Schira: “Avanti tutta per il ritorno di Kargbo alla Reggiana”

Reggiana pronta a riprendere in prestito dal Crotone l’eroe della promozione in Serie B Augustus Kargbo come raccontato dal collega Nicolò Schira. Il giovane attaccante ex Campobasso è la prima scelta ...

