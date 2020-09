Giulia Salemi è fidanzata? Le voci delle ultime settimane sul suo stato sentimentale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giulia Salemi si è fidanzata? Sembra di sì, a giudicare dalle ultime notizie che arrivano. La modella ex partecipante al Grande Fratello aveva lasciato da qualche mese il fidanzato Francesco Monte e ora si prepara a vivere una nuova storia d’amore con un’altra persona. Giulia Salemi: chi è il nuovo fidanzato? Pochissimo si sa sul nuovo fidanzato di Giulia Salemi. Si tratterebbe di un certo Luigi, originario di Napoli e figlio di un petroliere. La ragazza lo avrebbe deciso ai festeggiamenti di Capodanno con degli amici comuni e tra di loro sarebbe scoccata la scintilla. A quanto si apprende, la Salemi sarebbe stata corteggiata molto a lungo da ragazzo prima del loro fidanzamento. Infatti, dal 18 ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020)si è? Sembra di sì, a giudicare dallenotizie che arrivano. La modella ex partecipante al Grande Fratello aveva lasciato da qualche mese il fidanzato Francesco Monte e ora si prepara a vivere una nuova storia d’amore con un’altra persona.: chi è il nuovo fidanzato? Pochissimo si sa sul nuovo fidanzato di. Si tratterebbe di un certo Luigi, originario di Napoli e figlio di un petroliere. La ragazza lo avrebbe deciso ai festeggiamenti di Capodanno con degli amici comuni e tra di loro sarebbe scoccata la scintilla. A quanto si apprende, lasarebbe stata corteggiata molto a lungo da ragazzo prima del loro fidanzamento. Infatti, dal 18 ...

Unstaylist : Battuta: Cara matematica... Perché non inizi a risolverli i problemi da sola? ???? Gossip: Er Gennaro e Giulia Salemi… - mizzica_ : @GiuliaSalemi93 noi ci siamo già messi comodi! ??????? - MFenonenal : @brother_jude @salvatrash1 Tipo ad un certo punto la stessa Martina Hamdy disse 'Io lo sapevo che sarei uscita stas… - Webl0g : ‘Disconnessi On The Road’ con Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi - Affaritaliani : Disconessi On The Road, il viaggio di Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono "Disconnessi On The Road" TGCOM Paolo Ciavarro, al via Disconnessi on the Road: con lui Salemi-Di Benedetto

Debutterà questa sera, mercoledì 23 settembre, il primo dei cinque appuntamenti settimanali su Italia 1 del nuovo programma affidato a Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi dal titolo ...

Piazzapulita: sovranismo in crisi? La puntata del 24 settembre

Boomerang, il romanzo di esordio della “iena” Filippo Roma 22/09/2020 Disconnessi On The Road,Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi in giro per l’Italia 22/09/2020 Il Manuale del Fuorised ...

Debutterà questa sera, mercoledì 23 settembre, il primo dei cinque appuntamenti settimanali su Italia 1 del nuovo programma affidato a Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi dal titolo ...Boomerang, il romanzo di esordio della “iena” Filippo Roma 22/09/2020 Disconnessi On The Road,Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi in giro per l’Italia 22/09/2020 Il Manuale del Fuorised ...