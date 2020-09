Salone di Detroit - La prossima edizione si terrà tra settembre e ottobre del 2021

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la cancellazione dell'2020 a causa delle conseguenze della pandemia da coronavirus, ildell'Auto diha fissato nuove date per l'del. La manifestazione era prevista per laestate, ma ora gli organizzatori hanno rivisto i programmi, decidendo di spostarla nel periodo compreso tra il 28e il 9del. Cambio di format. "Abbiamo parlato con molti dei nostri partner, in particolare i produttori automobilistici, e sono pienamente d'accordo ed entusiasti del cambio di data", ha affermato Rod Alberts, direttore esecutivo del North American International Auto Show (Naias). Il rinnovato calendario, valido per i prossimi tre anni sulla base di un accordo con il Tcf ...