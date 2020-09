‘Grande Fratello Vip 5’: l’opinione di Chia sulla terza puntata (Di martedì 22 settembre 2020) Giuro che ci ho provato davvero. Ho tentato di resettare le nefandezze parziali e populiste che hanno caratterizzato la scorsa edizione del Grande Fratello Vip cercando di partire con i migliori propositi per questa nuova stagione, ma con Alfonso Signorini gnafo, regà, è più forte di me. Totalmente INCAPACE di reggere una prima serata, PARZIALE e LECCHINO quando si parla dei suoi protetti e DESPOTA CAFONE quando invece si tratta di poracci mezzi sconosciuti, abile ad annientare QUALSIASI dinamica interna mediamente interessante pur di dar spazio a teatrini superflui ed imbarazzanti che ben poco c’entrano col reality. E come se non bastasse si crede pure simpatico. Riguardo l’affaire che ha visto protagonista Fausto Leali in settimana, tra riflessioni su Mussolini e uscite infelici sulle razze che l’hanno portato alla squalifica ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 settembre 2020) Giuro che ci ho provato davvero. Ho tentato di resettare le nefandezze parziali e populiste che hanno caratterizzato la scorsa edizione del GrandeVip cercando di partire con i migliori propositi per questa nuova stagione, ma con Alfonso Signorini gnafo, regà, è più forte di me. Totalmente INCAPACE di reggere una prima serata, PARZIALE e LECCHINO quando si parla dei suoi protetti e DESPOTA CAFONE quando invece si tratta di poracci mezzi sconosciuti, abile ad annientare QUALSIASI dinamica interna mediamente interessante pur di dar spazio a teatrini superflui ed imbarazzanti che ben poco c’entrano col reality. E come se non bastasse si crede pure simpatico. Riguardo l’affaire che ha visto protagonista Fausto Leali in settimana, tra riflessioni su Mussolini e uscite infelici sulle razze che l’hanno portato alla squalifica ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - HOFAMEuff : RT @ciccio_co: Si vantano di non guardare il Grande Fratello e poi votano si al referendum - Chiara_Bonati : La mia opinione sulla terza puntata del #GfVip, in allegato del disgusto qb ? -

