Fedez | l’annuncio su Instagram lascia tutti senza parole

Leggi su leggilo

(Di martedì 22 settembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha pubblicato,, che hato, direttamente dal suo profilo social. View this post onUn giorno bellissimo A post shared by(@) on Sep 12, 2020 at 4:11am PDTha un grandissimo seguito di pubblico, ed in molti aspettavano questo annuncio da tempo. Vediamo … L'articolo: l’annuncio suproviene da leggilo.org.