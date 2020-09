Coronavirus, perché l’Italia si sta salvando da seconda ondata rispetto al resto d’Europa (Di martedì 22 settembre 2020) “La situazione italiana non permette di stare tranquilli. Non credo però che avremo un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, che evidenzia come “con questi numeri” di nuovi casi di Covid-19 “la cautela s’impone, anche perché dobbiamo tener conto di quello che accade intorno a noi, all’estero. Intanto fra 10-15 giorni avremo delle indicazioni per valutare l’effetto della ripresa. Non solo le scuole, dunque, ma anche gli arrivi dall’estero. Situazioni che – conclude – meritano attenzione”. Per ora l’Italia sembra stia gestendo al meglio la seconda ondata del virus e molti si chiedono come mai i contagi che ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) “La situazione italiana non permette di stare tranquilli. Non credo però che avremo un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, che evidenzia come “con questi numeri” di nuovi casi di Covid-19 “la cautela s’impone, anche perché dobbiamo tener conto di quello che accade intorno a noi, all’estero. Intanto fra 10-15 giorni avremo delle indicazioni per valutare l’effetto della ripresa. Non solo le scuole, dunque, ma anche gli arrivi dall’estero. Situazioni che – conclude – meritano attenzione”. Per ora l’Italia sembra stia gestendo al meglio ladel virus e molti si chiedono come mai i contagi che ci ...

Rivalevante : Coronavirus ultime notizie, Galli: 'La situazione italiana non permette di stare tranquilli'… - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: perché il il #CALDO dell'ESTATE non ha fermato il #COVID-19? Ecco l'ULTIMA incredibile… - JokerJouer70 : TUTTI I DATI SULLA PANDEMIA SONO DATI IN MANIERA DOLOSA E FRAUDOLENTA PERCHE' NON SONO MAI MESSI IN RELAZIONE CON N… - theresangie : Da una che è stata intervistata anche da fanpage perché era in una manifestazione ad urlare che il coronavirus non… - luciavianii : scherzavo andrò nel 2021 perché la situazione con il coronavirus sta peggiorando ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus perché Coronavirus, ecco perché l'Italia è ancora salva dalla seconda ondata rispetto... Il Mattino