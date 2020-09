Referendum, Brunetta: Se Centrodestra unito per il no avremmo mandato a casa il governo (Di lunedì 21 settembre 2020) Brunetta: «Aspettiamo la stabilizzazione dei voti per il Referendum, ma sicuramente c'è del rammarico per il voto. Se il Centrodestra fosse stato unito per il no, avrebbe vinto e avremo mandato a casa il governo» Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 settembre 2020): «Aspettiamo la stabilizzazione dei voti per il, ma sicuramente c'è del rammarico per il voto. Se ilfosse statoper il no, avrebbe vinto e avremoil

ROMA – «Aspettiamo la stabilizzazione dei voti per il referendum, ma sicuramente c’è del rammarico per il voto. Se il centrodestra fosse stato unito per il no, avrebbe vinto e avremo mandato a casa il ...

