Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck scrive una poesia per la figlia Giada (video) (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel corso della sua prima settimana di reclusione nella casa del 'Grande Fratello Vip', Patrizia De Blanck ha scritto una poesia per la figlia Giada. Si intitola 'Due sillabe'. La contessa ha declamato questi affettuosi versi davanti a Miryam Catania, Adua Del Vesco e Guenda Goria (Qui, il video): 21 settembre 2020 13:43.

