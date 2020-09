Covid, paura in Francia. Metà paese è zona rossa. Oltre diecimila contagi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Cresce l’emergenza Covid in Francia. Che procede a un ritmo di 10mila al giorno. Quasi la metà del paese è ormai dichiarata “zona rossa”. In particolare sono 50 i dipartimenti sono classificati nella “zona di circolazione attiva” del virus. Dopo la pubblicazione di un nuovo decreto nella Gazzetta ufficiale. Lo riferiscono i media francesi, secondo i quali Aveyron, Calvados, Doubs, Eure, Gers, Indre-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire, Tarn, Vienna e il Territorio di Belfort si sono uniti alla lista. Che continua a crescere per il propagarsi del Covid-19. All’elenco si aggiungono anche la Riunione d’Oltremare, Guadalupa e Martinica, Saint-Martin e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Cresce l’emergenzain. Che procede a un ritmo di 10mila al giorno. Quasi la metà delè ormai dichiarata “”. In particolare sono 50 i dipartimenti sono classificati nella “di circolazione attiva” del virus. Dopo la pubblicazione di un nuovo decreto nella Gazzetta ufficiale. Lo riferiscono i media francesi, secondo i quali Aveyron, Calvados, Doubs, Eure, Gers, Indre-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire, Tarn, Vienna e il Territorio di Belfort si sono uniti alla lista. Che continua a crescere per il propagarsi del-19. All’elenco si aggiungono anche la Riunione d’mare, Guadalupa e Martinica, Saint-Martin e ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il fattore Covid nell’urna. Peseranno le astensioni? Chi tenderà a restare a casa? Aspet… - Agenzia_Ansa : Borsa: la paura del Covid affossa l'Europa, Milano cede il 3% Sale la pressione sui mercati per il rischio di nuovi… - CarloCalenda : Grazie a te. La cosa che più mi ha fatto piacere è vedere ieri in piazza una larghissima maggioranza di giovani. Fo… - Annalis80790333 : RT @LiveSpinoza: Bassa affluenza ai seggi a causa della paura del Covid. In effetti, se uno deve rischiare, va al Billionaire. [@VperViola] - du00 : il COVID non fa piu' paura. La risalita dei contagi non preoccupa piu'. Con una elezione al mese arriveremo in scio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid paura Covid assedia la Francia, oltre metà è zona rossa. La paura affossa le Borse, Milano -3% Il Messaggero Coronavirus a Sabaudia, il sindaco Gervasi fa il punto della situazione

Il proliferare di nuovi casi di contagio da coronavirus impone alle autorità, sindaci compresi, di intensificare le comunicazioni ci cittadini, al fine di evitare il diffondersi di voci prive di fonda ...

Borsa: lunedì nero per Europa su timori Covid, Milano -3,3%

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Avvio di settimana in profondo rosso per le Borse europee come effetto del Covid. La paura di nuovi lockdown con metà della Francia zona rossa e il Regno Unito alle prese con ...

Referendum e regionali: buona affluenza malgrado Covid

La paura del Coronavirus non ha fermato l’affluenza alle urne – Si vota anche oggi fino alle 15, poi lo spoglio: prima il referendum e poi le Regionali e domani le Amministrative Dalle 7 di questa mat ...

Il proliferare di nuovi casi di contagio da coronavirus impone alle autorità, sindaci compresi, di intensificare le comunicazioni ci cittadini, al fine di evitare il diffondersi di voci prive di fonda ...(ANSA) - MILANO, 21 SET - Avvio di settimana in profondo rosso per le Borse europee come effetto del Covid. La paura di nuovi lockdown con metà della Francia zona rossa e il Regno Unito alle prese con ...La paura del Coronavirus non ha fermato l’affluenza alle urne – Si vota anche oggi fino alle 15, poi lo spoglio: prima il referendum e poi le Regionali e domani le Amministrative Dalle 7 di questa mat ...