LCronache : Fotografa scheda elettorale, una denuncia a Salerno | Cronache Salerno - LiberoPetrucci : @CarloCalenda Che poi basta fotografa’ la scheda emanda’ un whatsappino ormai - LaCnews24 : Fotografa la scheda elettorale dopo il voto: a Limbadi donna identificata dai carabinieri #calabrianotizie… - La_Prealpina : Fotografa la scheda: denunciato - banner993 : Seggio elettorale di Monopoli, ore 9.00, uomo entra in cabina elettorale, vota e fotografa la scheda elettorale. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fotografa scheda

La Prealpina

MATERA - Due persone, di 57 e 54 anni, sono state denunciate dalla Polizia, a Matera, per aver fotografato con il telefono cellulare la scheda che avevano appena votato, in due seggi allestiti a Mater ...Alle 11.40 di stamattina Luigi Di Maio ha messo le sue tre schede votate, quella delle comunali di Pomigliano, della Regione Campania e del Referendum sul taglio dei parlamentari, nelle rispettive urn ...(ANSA) - MATERA, 20 SET - Due persone, di 57 e 54 anni, sono state denunciate dalla Polizia, a Matera, per aver fotografato con il telefono cellulare la scheda che avevano appena votato, in due seggi ...