Emmy 2020 | cosa sappiamo sulla serata di premiazione

(Di domenica 20 settembre 2020) Sarà una cerimonia inedita, quella degli, ovviamente in linea con le misure di sicurezza anti-Covid. La 72°edizione dei PrimetimeAwards, infatti, si terrà domenica 20 settembre in forma completamente virtuale: niente red carpet, nessuna assegnazione materiale dei premi, nessun discorso di ringraziamento. Conduttore, come già annunciato in precedenza, Jimmy Kimmel, giunto alla sua terza volta come presentatore degli, e invece alla prima virtuale: si collegherà da remoto con i vincitori man mano che verranno annunciate le categorie dei premi. Come è noto dall'annuncio delle nomination, gli occhi sono puntatiserie-fenomeno Watchmen, che ha registrato il record di candidature (ben 26) nella storia degli “Oscar della ...

Come sappiamo, il geniale Trent Reznor insieme al suo fedele collega Atticus Ross si è portato a casa un nuovo Emmy Award per la colonna sonora originale composta per la splendida Watchmen di Damon Li ...Tutti a casa, ma in abito da sera: il Covid 19 cambia le regole e anche la cerimonia degli Emmy Award non fa eccezione. Conduttore di questa edizione che passerà alla storia, Jimmy Kimmel, che nella n ...Comedy - Insecure Comedy - The good place Comedy - What We Do in the Shadows Comedy - Dead to Me ...