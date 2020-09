Domenica In, Mara Venier: “Sei il mio attore preferito, ti amo!” (Di domenica 20 settembre 2020) Pierfrancesco Favino, attore amatissimo, a Domenica In confessa l’amore per la sua famiglia ma troviamo una Mara Venier scatenata che entusiasma tutti Visualizza questo post su Instagram Ci siete??? A tra pocoooo 😘😘❤️ #Domenicain #rai1 🌹 Grazie @ermannoscervino , hairstyle @marcogentilefactory Un post condiviso da Mara Venier (@Mara Venier) in data: 20 Set 2020 … L'articolo Domenica In, Mara Venier: “Sei il mio attore preferito, ti amo!” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020) Pierfrancesco Favino,amatissimo, aIn confessa l’amore per la sua famiglia ma troviamo unascatenata che entusiasma tutti Visualizza questo post su Instagram Ci siete??? A tra pocoooo 😘😘❤️ #in #rai1 🌹 Grazie @ermannoscervino , hairstyle @marcogentilefactory Un post condiviso da(@) in data: 20 Set 2020 … L'articoloIn,: “Sei il mio, ti amo!” proviene da YesLife.it.

romvantic : RT @serquelita_: Zia Mara del nostro cuore, la prossima domenica invita Lino e Ale. Non deluderci eh?? #DomenicaIn #LAllieva3 - FredMosby_ : Che poi adesso non è neanche vero, perché sta tornando a casa, ma che domenica estenuante impegnativa esaustiva, do… - Lux_Clarissima : Domenica In, si trova davanti Pierfrancesco Favino e impazzisce: Mara Venier, il video che lascia di sasso… - mara_cristofalo : RT @medatefastidio: se non senti addosso la malinconia della domenica pomeriggio vuol dire che sei felice - infoitcultura : Domenica In, Favino confessa a Mara Venier l’amore per Anna Ferzetti -