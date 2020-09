I cani bagnini | gli eroi di quest’estate

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) «Sara e Lux si sono tuffati in mare senza pensarci due volte. Si sono buttati dal pattino e hanno cominciato a nuotare, come sempre uno accanto all’altra. Quando hanno raggiunto il gozzo capovolto e ormai completamente affondato nel mare a largo di Palinuro, a 400 metri circa dalla riva, si sono ritrovati circondati da sei persone in grande difficoltà. Una in particolare non riusciva a galleggiare. Ed è stata proprio lei la prima ad essere soccorsa, aggrappandosi alle maniglie del corsetto galleggiante con cui era imbragato Lux, il labrador che affianca Sara nelle operazioni di salvataggio, che l’ha sorretta fino all’arrivo della Guardia Costiera. Solo quando tutti erano in salvo, anche Sara e Lux hanno preso posto sul gommone degli aiuti e sono tornati indietro». È il racconto dell’intervento più importante e più rischioso di quest’anomala estate 2020. A parlare è Roberto Gasbarri, presidente della SICS, Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande organizzazione mondiale che si occupa della preparazione dei cani da salvataggio nautico, nata 30 anni fa grazie all’intuizione e all’impegno di Ferruccio Pilenga, proprietario del primo Terranova brevettato dalla Sics, Mas.