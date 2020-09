Nozze vip a sorpresa e in segreto | l’attrice ha detto sì Tutti impazziti alla vista delle foto

(Di giovedì 17 settembre 2020)vip a. E celebrate in gran, perché si scopre solo ora, con più di un mese di ritardo, che la bella attrice hasì. È stata proprio lei a dare il grande annuncio ai fan pubblicando ledel matrimonio da sogno che si è tenuto lo scorso 8 agosto.di quegli scatti, i suoi ammiratori sono letteralmente. Bella, sensuale e romanticissima, ha sfoggiato un vestito da sposa davvero stupendo e dallepare proprio che il matrimonio sia stato celebrato in una tenuta di campagna immersa nel verde. Il perché di tanto mistero? Probabilmente i novelli sposi hanno mantenuto il più stretto riserbo per motivi lavorativi. Tra i tag ...

tuttoggi : Le nozze d'oro: un traguardo di quelli che non è facile raggiungere, specialmente al giorno d’oggi. Eppure Maria...… -

Ultime Notizie dalla rete : Nozze vip

Caffeina Magazine

La Contessa De Blanck ha avuto svariati amori nella sua vita. A vent’anni convolò a nozze con il baronetto inglese Anthony Leigh Milner, che fu, poi, sorpreso da lei in persona a letto con un altro uo ..."Contessa pensa all'Authority e conta fino a dieci". "Io non penso a niente e dico: Adriano Pappalardo, ma vaffanculo". Era il 2003, la prima storica edizione dell'Isola dei Famosi e la contessa Patri ...Elettra Lamborghini non sta più nella pelle, il 26 settembre dirà "Sì" al suo Afrojack. In vista del grande giorno - che si celebrerà nella meravigliosa cornice del Lago di Como - la bella ereditiera ...