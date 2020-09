Coronavirus in Germania: contagi mai così alti dal 24 aprile (Di giovedì 17 settembre 2020) La Germania va incontro ad un secondo picco di contagi da Coronavirus nel paese: mai così tante diagnosi in 24 ore dopo il 24 aprile. La situazione della pandemia di Coronavirus in Europa sta peggiorando, con molti paesi che vanno incontro ad una seconda ondata. Uno dei paesi maggiormente colpiti negli scorsi giorni è la … Questo articolo Coronavirus in Germania: contagi mai così alti dal 24 aprile è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 settembre 2020) Lava incontro ad un secondo picco didanel paese: mai così tante diagnosi in 24 ore dopo il 24. La situazione della pandemia diin Europa sta peggiorando, con molti paesi che vanno incontro ad una seconda ondata. Uno dei paesi maggiormente colpiti negli scorsi giorni è la … Questo articoloinmai cosìdal 24è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

