Brad Pitt: la nuova fidanzata odia Angelina Jolie? La risposta di lei su Instagram (Di giovedì 17 settembre 2020) Nicole Poturalski, nuova fidanzata di Brad Pitt ha risposto a chi, sui social, l'ha accusata di odiare Angelina Jolie, ex moglie dell'attore. Nicole Poturalski, la nuova fidanzata di Brad Pitt, ha risposto sui social a chi la accusa di odiare Angelina Jolie, sottolineando che lei, in realtà, non ha mai avuto niente contro l'ex moglie dell'attore americano. Nelle ultime settimane, la notizia del fidanzamento di Brad Pitt, emersa dopo che l'attore è stato visto in Francia in dolce compagnia, ha fatto il giro del mondo e c'è anche chi ha notato una certa somiglianza tra la nuova ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) Nicole Poturalski,diha risposto a chi, sui social, l'ha accusata dire, ex moglie dell'attore. Nicole Poturalski, ladi, ha risposto sui social a chi la accusa dire, sottolineando che lei, in realtà, non ha mai avuto niente contro l'ex moglie dell'attore americano. Nelle ultime settimane, la notizia del fidanzamento di, emersa dopo che l'attore è stato visto in Francia in dolce compagnia, ha fatto il giro del mondo e c'è anche chi ha notato una certa somiglianza tra la...

AnnaebastaAnna : @Vatenerazzurro1 Pure! Bello come Brad Pitt, bravo come e più di Guardiola... abbiamo Dio in terra! ?????? - _adocchichiusi : Sul canale 56 fanno fratelli in affari sos celebrity ed è bellissimoooooooo. Ora c'è la puntata con Brad Pitt e poi… - Martinetus : @chilisummer @MariCatell Brad Pitt ha degli addominali che sembrano i miei. La faccia è diversa (merde!). - jackderoma : RT @MustErminea: Smettetela di desiderare che Brad Pitt e Jennifer Aniston tornino insieme. Lui sposerà me! - franciiscooo8 : Certe mattine se la luce è giusta io sembro proprio brad pitt -