Giappone: Yoshihide Suga viene ufficialmente eletto primo ministro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Succede a Shinzo Abe, primo ministro dal 2012, dimissionario per motivi di salute. Yoshihide Suga, 71 anni, è stato eletto al parlamento, oggi mercoledì 16 settembre, il nuovo primo ministro del Giappone, in sostituzione di Shinzo Abe, che si è dimesso per motivi di salute e di cui era il fedele luogotenente. La composizione del suo governo dovrebbe essere annunciata più tardi, oggi. Yoshihide Suga, che lunedì aveva già vinto trionfalmente le elezioni interne del Partito Liberal Democratico (PLD) per diventarne il nuovo leader, ha promesso di continuare le politiche del suo predecessore che era al potere dalla fine del 2012.

