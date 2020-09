Sì | il medico a scuola è un dovere verso i giovani

(Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Una volta vi era la figura del medico scolastico poi sostituita da quella del medico pediatra, che è diventato una colonna insostituibile per la salute dei bambini, ma si sono creati dei vuoti nella presenza sanitaria. I bambini sono portati con regolarità dai genitori al pediatra fino a circa 6/7 anni, poi solo se compaiono problemi. In pratica, fino ai 18 anni e salvo casi urgenti i giovani vanno dal medico solo se hanno avuto un incidente stradale o similare, e il medico è quello del pronto soccorso.

Ultime Notizie dalla rete : medico scuola

Il Messaggero

Il Coronavirus riporta il certificato medico nelle scuole. Sarà necessario portarlo quando l’assenza per malattia sarà superiore a 3 giorni “per la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infan ...Una nuova vita, una nuova funzione sociale, per l'ex scuola materna che diventa Centro di Salute Mentale ... L’accesso avviene con richiesta del medico curante, o in caso d’urgenza attraverso il ...Solo mascherine chirurgiche a scuola, uffa! I liceali avevano già pensato a superare lo shock dell’obbligo scegliendo le più cool, facendole diventare un dettaglio simpatico, un argomento di conversaz ...