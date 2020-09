T1 | Kim si è dimesso Troppo pesante l’eliminazione dai Worlds 2020

Leggi su esports247

(Di lunedì 14 settembre 2020) L'allenatore del team T1, Kim, ha deciso di dimettersi dopo che i tre volte campioni del mondo non sono riusciti ad arrivare ai. Il T1 non è riuscito a qualificarsi sia nel primo turno dei playoff estivi che nelle finali regionali: un fallimento che ha fatto rumore, specie se si pensa al loro trionfo in LCK la scorsa primavera. L'annuncio delle dimissioni era stato anticipato da alcune voci che riportavano un addio di Kim confermato per il 10 settembre. Tuttavia, in quel momento Kim era in vacanza e non aveva ancora parlato con T1 del suo futuro. "Sono a Busan perché la squadra mi ha concesso una vacanza – aveva detto il coach – Sono molto frustrato per ciò che è successo. Non abbiamo ancora discusso nulla con il team".