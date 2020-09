Highlights e gol Psg-Marsiglia 0-1 | Ligue 1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) Glie le azioni salienti del match tra Paris Saint-Germain e, terza giornata della. I parigini raccolgono la seconda sconfitta consecutiva in campionato e rimangono fermi a quota zero punti. Da segnalare nelle file dei parigini l’esordio di Alessandro Florenzi sulla fascia destra, sostituito a pochi minuti dal termine. Florian Thauvin ha deciso la contesa con un gol al 31′ del primo tempo. Nel finale una rissa che ha scaturito ben cinque espulsioni. NEYMAR SHOCK: “MI HA DETTO ‘SCIMMIA, FIGLIO DI P*****A” NEYMAR: “MI PENTO DI NON AVERGLI TIRATO UNA TESTATA” IL TWEET DI LUKAKU DOPO LA RISSA ILDELLA RISSA