Calciomercato Juventus, Giroud esce allo scoperto: “Sono lusingato” (Di venerdì 11 settembre 2020) In seguito ad una giornata ricca di voci di mercato, le parole di Giroud sono pronte a stagliarsi su tutte le altre. L’attaccante francese ha infatti parlato direttamente del suo presunto addio al Chelsea e della sua situazione a Londra, dove pare chiara la folta concorrenza che lo accoglierebbe il prossimo anno. Werner e Abraham sono solo due dei numerosi attaccanti che avrà a disposizione Lampard, l’allenatore dei Blues. Un’occasione che, viste le difficoltà riscontrate per l’operazione Suarez, avrebbe spinto la Juventus a tentare il classico colpo dall’usato sicuro. La punta, laureatasi Campione del Mondo con la sua Francia circa 2 anni fa, sarebbe infatti un profilo economico ma allo stesso tempo redditizio per il gioco di Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) In seguito ad una giornata ricca di voci di mercato, le parole disono pronte a stagliarsi su tutte le altre. L’attaccante francese ha infatti parlato direttamente del suo presunto addio al Chelsea e della sua situazione a Londra, dove pare chiara la folta concorrenza che lo accoglierebbe il prossimo anno. Werner e Abraham sono solo due dei numerosi attaccanti che avrà a disposizione Lampard, l’allenatore dei Blues. Un’occasione che, viste le difficoltà riscontrate per l’operazione Suarez, avrebbe spinto laa tentare il classico colpo dall’usato sicuro. La punta, laureatasi Campione del Mondo con la sua Francia circa 2 anni fa, sarebbe infatti un profilo economico mastesso tempo redditizio per il gioco di Pirlo. LEGGI ANCHE:...

