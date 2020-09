Animali: morto un delfino nell’Acquario di Genova (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Acquario di Genova annuncia che uno dei delfini, Naù, è morto. L’animale nato nel 2001 al Pala Blu di Gardaland e ospitato nelle vasche della struttura genovese dal 2012. Lo ha comunicato lo stesso Acquario di Genova in una nota. “Con grande dispiacere l’Acquario di Genova annuncia che uno dei delfini, Naù, è morto nella giornata di oggi.L’animale ospitato nelle vasche della struttura genovese dal 2012, nell’ultimo mese è stato sottoposto a cure veterinarie e monitorato costantemente h 24 potenziando il personale addetto. Il quadro clinico dell’animale nell’ultimo periodo si presentava complesso con presenza di calcoli renali, alterazioni comportamentali e alimentari affrontate con terapie mirate e regimi ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Acquario diannuncia che uno dei delfini, Naù, è. L’animale nato nel 2001 al Pala Blu di Gardaland e ospitato nelle vasche della struttura genovese dal 2012. Lo ha comunicato lo stesso Acquario diin una nota. “Con grande dispiacere l’Acquario diannuncia che uno dei delfini, Naù, ènella giornata di oggi.L’animale ospitato nelle vasche della struttura genovese dal 2012, nell’ultimo mese è stato sottoposto a cure veterinarie e monitorato costantemente h 24 potenziando il personale addetto. Il quadro clinico dell’animale nell’ultimo periodo si presentava complesso con presenza di calcoli renali, alterazioni comportamentali e alimentari affrontate con terapie mirate e regimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Animali morto È morto il veterinario Sergio Spirito. Una vita per gli animali. Foggia sotto choc: "Persona meravigliosa" FoggiaToday Val Aurina: un camoscio di 400 anni emerge dai ghiacci

Un camoscio di 400 anni farà da modello per la ricerca sulle mummie dei ghiacci. Ritrovato in Val Aurina, è ora nel laboratorio degli esperti di mummie di Eurac Research. Sarà studiato per migliorare ...

Animali, WWF: perso il 68% delle specie in 46 anni

Animali sempre più a rischio di estinzione. È quanto rivela il Living Planet Index di WWF, pronto a confermare come circa il 68% della fauna sia scomparso in poco meno di 46 anni. E il principale resp ...

