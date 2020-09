Maltempo Sardegna: temporali su Cagliari con fulmini e pioggia, tante le richieste di intervento (Di giovedì 10 settembre 2020) Una tempesta con lampi, fulmini, forti piogge e un vento che spira da nord ovest si sta abbattendo in queste ore su Cagliari e nell’hinterland, allagando le strade che già qualche ora fa erano state invase dalla pioggia a causa di una bomba d’acqua. pioggia e tuoni non danno tregua. Per le strade si sentono le sirene dei vigili del fuoco e degli altri soccorsi chiamati dai cittadini in difficoltà.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA per rischio idrogeologico, giovedì #10settembre, su alcuni settori della Sardegna ????… - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Il maltempo colpisce l'Isola: disagi sulle strade - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Maltempo, ancora allerta rossa - Ultron65 : RT @iconameteo: Nel mirino soprattutto la #Sardegna, dove è in vigore l'ALLERTA ROSSA, ma saranno coinvolte anche altre regioni: https://t.… - Ultron65 : RT @iconameteo: Allagamenti a #Cagliari: un nubifragio ha colpito la provincia #allertameteosar #sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Sardegna Il maltempo colpisce la Sardegna: disagi sulle strade L'Unione Sarda METEO ITALIA – Arriva il MALTEMPO su tutte queste regioni, anche con rischio NUBIFRAGI. I dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo l’estesa rimonta anticiclonica che ha interessato e sta ancora interessando gran parte del l’Italia, alcune regioni dovranno fare i conti ...

AVVISO METEO SICILIA: dal sole e caldo a FORTI TEMPORALI IN 24 ORE

METEO SICILIA, TEMPORALI ANCHE FORTI IN ARRIVO - Le condizioni di tempo pienamente estiv, all'insegna di cieli ben soleggiati e temperature elevate, hanno le ore contate sulla Sicilia. Una perturbazio ...

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo l’estesa rimonta anticiclonica che ha interessato e sta ancora interessando gran parte del l’Italia, alcune regioni dovranno fare i conti ...METEO SICILIA, TEMPORALI ANCHE FORTI IN ARRIVO - Le condizioni di tempo pienamente estiv, all'insegna di cieli ben soleggiati e temperature elevate, hanno le ore contate sulla Sicilia. Una perturbazio ...