Passione Musica, viaggio tra le melodie classiche partenopee (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si annuncia come un vero e proprio percorso nella Musica classica partenopea lo spettacolo “’N’aria serena dopo ‘na tempesta”, in programma venerdì 4 settembre alle ore 19 al Teatro Salvo D’Acquisto di via Morghen (Vomero, Napoli). In scena, diretti dal Maestro Antonello Cascone, le voci di Marianna Corrado, Clementina Regina, Antonella Carpenito, Alessandro Tumolillo al violino e le tammorre di Romeo Barbaro, per un trascinante viaggio tra le melodie che hanno fatto la storia della Musica napoletana. Dopo la serata inaugurale dedicata al Tango e a Jorge Luis Borges, la quinta edizione di Passione Musica, la Stagione concertistica diretta da Angelo Iollo e promossa dall’Unione Musicisti e Artisti Italiani, proseguirà ogni ... Leggi su ildenaro

