La commovente lettera di Ermal Meta per Willy Monteiro Duarte: “Per premiarti ti daranno le ali” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La lettera di Ermal Meta per Willy Monteiro Duarte è stata condivisa dall’artista sui social. Nel giorno della notizia della morte del giovane 21enne, intervenuto in difesa di un suo amico per placare una rissa, la sensibilità di Ermal Meta non poteva esimersi dall’esprimere dolore e sgomento. Ermal Meta ha immaginato Willy in attesa di salire in cielo, seduto in sala d’aspetto insieme ad altri. Occuperà un ruolo importante e forse farà sorridere quelli che come lui hanno lasciato questa vita troppo presto. “Magari per premiarti ti daranno pure le ali”, scrive Ermal sui social. ... Leggi su optimagazine

Debbyoder : #WillyMonteiro ora lutto cittadino, una dozzina di palloncini bianchi,una bella lettera commovente durante l omelia… - lunablu08 : RT @LuciaLibri: '...godibilissima e per molti tratti commovente commedia romantica...' Leggete @simonebachechi su “La lettera d’amore” succ… - NadiaMAI4 : RT @riotta: @PLCastagnetti Lo invitavo a MilanoItalia. Mi disse non vado in tv. Gli scrissi spiegando che non poteva allora guidare un part… - PLCastagnetti : RT @riotta: @PLCastagnetti Lo invitavo a MilanoItalia. Mi disse non vado in tv. Gli scrissi spiegando che non poteva allora guidare un part… - riotta : @PLCastagnetti Lo invitavo a MilanoItalia. Mi disse non vado in tv. Gli scrissi spiegando che non poteva allora gui… -

Ultime Notizie dalla rete : commovente lettera La commovente lettera di Ermal Meta per Willy Monteiro Duarte: "Per premiarti ti daranno le ali" OptiMagazine Omicidio Colleferro, la lettera tra i fiori per Willy: “Non ti conoscevo ma per me sei un supereroe”

Decine di mazzi di fiori e bigliettini hanno ricoperto il luogo in cui è stato brutalmente ucciso Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre in viale Ob ...

Omicidio Colleferro, i colleghi di Willy: "Il suo sogno diventare uno chef"

Omicidio Colleferro, indagato un quinto ragazzo per l'omicidio di Willy Ci sarebbe un quinto giovane su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Colleferro. Non si sa molto di lui, non è ...

Decine di mazzi di fiori e bigliettini hanno ricoperto il luogo in cui è stato brutalmente ucciso Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre in viale Ob ...Omicidio Colleferro, indagato un quinto ragazzo per l'omicidio di Willy Ci sarebbe un quinto giovane su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Colleferro. Non si sa molto di lui, non è ...