Coronavirus, in Spagna la seconda ondata colpisce i trentenni, ma si muore meno per Covid-19. Negli Usa superati i 189 mila decessi (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 settembre)Spagna EPA/JOSE MARIA CUADRADO JIMENEZ Il premier spagnolo Pedro SanchezLa Spagna è il primo paese europeo a superare i 500 mila casi totali di Coronavirus, con il bilancio arrivato a 525 mila. Dopo una relativa tregua estiva, il Paese sta affrontando una seconda ondata durante la quale il virus si sta diffondendo in modo più rapido. A influire secondo gli esperti sono state le diffuse riaperture avvenute in anticipo rispetto al resto di Europa sulla vita notturna e le attività di gruppo. Anche in Spagna come in Italia il rientro a scuola a settembre prevede l’obbligo di mascherine per gli studenti dai 6 anni in su. La seconda ... Leggi su open.online

