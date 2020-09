Juventus, Chiellini si riprende il campo (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo un anno travagliato Giorgio Chiellini è pronto a riprendersi il suo spazio sul terreno di gioco sia con al Juventus che con la Nazionale. Prolungato il suo contratto fino al 2021, capitan Chiellini ha messo nel mirino gli europei in programma la prossima estate come ultimo grande palcoscenico della sua carriera con gli azzurri. Nel contempo rimarrà pedina fondamentale nella prima Juventus di Pirlo, sia in campo che nello spogliatoio, con il gioiello De Ligt costretto a restare ai box per qualche tempo e anche Demiral deve rimettersi nei meccanismi dopo il lungo infortunio. Di fianco a lui il compagno di sempre Leonardo Bonucci, che ha definito il centrale livornese uno dei più forti al mondo degli ultimi 15 anni. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

GoalItalia : Suarez ha telefonato a Chiellini in vista di un possibile trasferimento alla Juve ???? [?? Gazzetta dello Sport] - Gazzetta_it : #Suarez verso Torino aspetta il passaporto e... chiama #Chiellini - CalcioJcom : New post: Ziliani attacca Chiellini: “Ma quale totem! Con lui la Nazionale…” - TheMattDP10 : [ATTENZIONE!!! PIRLO LO HA RIMPROVERATO???] | RICHIAMA UN GIOCATORE DELL... - ficulle39 : RT @leclerckkonenn7: 7º giorno di calciomercato Higuain, Khedira, De Sciglio, Danilo, Rugani, Chiellini e Bonucci fanno ancora parte della… -