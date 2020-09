Francesco Totti torna alla Roma: contatti con Friedkin, fumata bianca vicina (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ritorno del Re per svegliare il “gigante addormentato”. Dopo un anno e passa di esilio forzato Francesco Totti è vicinissimo a rientrare nella sua Roma. Negli ultimi giorni, infatti, i contatti tra i Friedkin e lo storico numero dieci si sono intensificati e dovrebbero portare alla fumata bianca entro fine mese. “Tornerò alla Roma a tempo debito”, aveva d’altronde detto qualche giorno fa a La Repubblica con tanto di caloroso benvenuto a Friedkin. E il tempo, quel maledetto tempo che lo aveva costretto a mollare, sembra stavolta quella giusto a 16 mesi dall’infuocata conferenza stampa d’addio. Decisivo l’addio dei nemici Pallotta e Baldini ... Leggi su newscronaca.myblog

