Laboratori esclusi dai test per il Covid, i biologi chiedono risposte a Speranza (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA – “Finalmente la politica si muove. Desidero ringraziare l’onorevole Antonino Germanà che ha fatto propri i nostri appelli, rivolgendo ai ministri Speranza e Azzolina un’interrogazione parlamentare con la quale si chiede di conoscere i motivi che hanno portato all’assurda esclusione della rete dei laboratori di analisi cliniche dall’esecuzione dei test sierologici anti-Covid sul personale scolastico, affidati, invece, ai medici di medicina generale”. Lo dichiara, in una nota, il dott. Pietro Miraglia, vicepresidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi (di cui è anche delegato regionale per la Sicilia). Leggi su dire

