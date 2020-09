Trapani, definito lo staff di mister Di Donato (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Trapani si muove a piccoli passi in vista della nuova stagione di serie C. Intanto è stato definito lo staff di mister Daniele Di Donato. Il vice allenatore è Daniele Bedetti, preparatore dei portieri Francesco Lima e preparatore atletico Luigi Stori.UNA TIFOSA VIP DEL CATANIA METTE IN MOSTRA IL LATO B ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Il neo tecnico granata Daniele Di Donato si trova a Trapani. L’allenatore, ex Arezzo, che sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni, si trova al lavoro con il neo direttore sportivo Sandro Porch ...

Scuola, si riparte senza mascherine (se c'è il metro di distanza). Trapani, l'ex Provincia cerca spazi

Da oggi i corsi di recupero. Tra due settimane torna a suonare la campanella in Sicilia. La scuola riparte, sei mesi dopo la chiusura per l’emergenza Coronavirus. E alla vigilia della ripartenza è sta ...

