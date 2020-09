Napoli, Enrico Fedele contro Cristiano Giuntoli: “Gestione fallimentare, nessun giocatore ha fatto la differenza” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte sport Live. “Addio di Koulibaly? C’è un limite da non superare, credo che purtroppo una soluzione si troverà. Il Napoli in questo modo si impoverisce sul piano tecnico, solo con Thiago Silva non peggioravi. La società come sempre diminuisce la qualità tecnica e arricchisce il portafogli. Difesa? Maksimovic e Manolas hanno caratteristiche prettamente difensive, Rrahmani bisogna vederlo nella difesa a 4. Non c’è un giocatore che guida la difesa”. “Zielinski? E’ un calciatore che, per caratteristiche, per me può giocare anche dietro Osimhen nel 4-2-3-1. Il Napoli ha ... Leggi su calciomercato.napoli

