Contagi sotto quota mille. In Campania scatta l'allarme (Di martedì 1 settembre 2020) Andrea Cuomo Solo 996 casi, in calo il numero di tamponi (58.518) Il record nella regione di De Luca (184) con pochi test Si riscende sotto quota mille, ma è una buona novella con l'asterisco, perché il numero dei nuovi Contagi scende soprattutto a causa del minor numero di tamponi messi a referto ieri, che in realtà si riferiscono soprattutto alla giornata domenicale, quando i test rallentano sempre un po'. Quindi 996 nuovi Contagi a fronte di 58.518 tamponi, il dato più basso dallo scorso 18 agosto, che produce un indice di positività in rapporto ai tamponi registrati dell'1,70 per cento, abbastanza in linea ma comunque più alto rispetto al dato del giorno prima, quando i positivi erano stati 1.365 e i tamponi 81.723 e l'indice dell'1,67 per ... Leggi su ilgiornale

