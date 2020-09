Asia, assemblea ordinari: deliberate assunzioni e proroghe di contratto (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Asia comunica che questa mattina, alla presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dell’amministratore unico Donato Madaro, si è tenuta l’assemblea ordinaria della società. Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno il consesso ha deliberato la pubblicazione dell’avviso di selezione per la creazione di una graduatoria, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, di personale livello 3/B con patente ‘c+cqc’ addetto ad attività di igiene ambientale (raccolta rifiuti, spazzamento, tutela e decoro del territorio) per 28 unità non coperte all’esito delle procedure di interpello presso i Consorzi di Bacino. Inoltre, nelle more dell’espletamento dell’iter per l’assunzione a tempo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Asia assemblea Asia, oggi l'assemblea ordinaria NTR24 Coronavirus: 441 casi in Corea Sud, massimi da 7 marzo

(ANSA) - PECHINO, 27 AGO - La Corea del Sud registra un boom di nuovi casi di coronavirus, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: si tratta di 441 contagi, di cui 434 di trasmissione domestica, ...

Firmate e diffondete e partecipate all’Assemblea Mondiale Virtuale degli Abitanti

Come organizzazioni e reti di abitanti di tutto il mondo convochiamo la 2ª parte dell’Assemblea Mondiale Virtuale degli Abitanti, per stabilire l’Agenda Solidale degli Abitanti per la convergenza dell ...

(ANSA) - PECHINO, 27 AGO - La Corea del Sud registra un boom di nuovi casi di coronavirus, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: si tratta di 441 contagi, di cui 434 di trasmissione domestica, ...Come organizzazioni e reti di abitanti di tutto il mondo convochiamo la 2ª parte dell’Assemblea Mondiale Virtuale degli Abitanti, per stabilire l’Agenda Solidale degli Abitanti per la convergenza dell ...