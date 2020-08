Incendio ad Altofonte, evacuate oltre 400 persone (Di domenica 30 agosto 2020) Altofonte, Palermo,, 30 agosto 2020 - Paura nella notte in Sicilia e gente che ha dovuto abbandonare le proprie case. Un vasto Incendio è infatti divampato nella tarda serata di ieri ad Altofonte , ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Palermo, vasto incendio ad Altofonte: evacuate le abitazioni #Palermo - RaiNews : Violento incendio ad Altofonte, alle porte di Palermo. Il vento ha spinto le fiamme sulle abitazioni. La sindaca ai… - Corriere : Sicilia, vasto incendio nei boschi di Altofonte. Appello del sindaco: «Uscite dalle vostre case» - Maryeterngif1 : Palermo, incendio a Altofonte: 400 persone evacuate, le fiamme minacciano le case - POVERA ITALIA… - Alepongi : RT @alswolf: #Altofonte, alle porte di #Palermo Non solo distruggete quel poco di bosco che ci resta (tanto il cambiamento climatico avrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Altofonte

PALERMO (ITALPRESS) - Grande paura ad Altofonte, comune alle porte di Palermo, per un vasto incendio divampato attorno alle 21 di ieri nel bosco di Moarda che si estende per oltre mille ettari. Al lav ..."Sono oltre duecento gli ettari di bosco andati in fumo la notte scorsa ad Altofonte, e 400 ettari di terreno". A dirlo all’Adnkronos è l’assessore regionale al Territorio e Ambiente della Sicilia, To ...