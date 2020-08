Reflector annuncia Unknown 9: Awakening (Di giovedì 27 agosto 2020) Reflector Entertainment ha svelato oggi il teaser trailer del primo videogioco dello studio, Unknown 9: Awakening. Il gioco rappresenta la base di un maggiore ecosistema di contenuti che saranno realizzati intorno all’ambizioso mondo narrativo di Unknown 9. Guidato da un team di sviluppo esperto e diversificato, lo studio di Reflector ha creato un nuovo mondo narrativo annunciando Unknown 9: Awakening, un gioco d’azione e avventura in terza persona fortemente basato sulla narrazione, e dando un primo sguardo alla sua protagonista, Haroona, oltre che un assaggio delle sue abilità Fold. Cresciuta sulle strade di Kolkata, in India, e tormentata dalle visioni della propria morte, Haroona lotta per comprendere le sue ... Leggi su gamerbrain

