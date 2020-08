Alba Parietti contro Briatore: “Questa volta ha sbagliato” (Di giovedì 27 agosto 2020) Questo articolo Alba Parietti contro Briatore: “Questa volta ha sbagliato” . Alba Parietti ha voluto parlare di Briatore, suo grande amico, e della bufera che lo vede coinvolto da qualche giorno: ecco cosa ne pensa. Alba Parietti ha detto la sua sul caso di Briatore: l’imprenditore è suo grande amico da anni e non ha potuto esimersi dal dare un giudizio. Innanzitutto perché la showgirl si … Leggi su youmovies

HuffPostItalia : Alba Parietti: 'Flavio è un caro amico, ma ha sbagliato: la salute viene prima del business - infoitcultura : Alba Parietti: 'Flavio è un caro amico, ma ha sbagliato: la salute viene prima del business - infoitcultura : Flavio Briatore con il coronavirus, Alba Parietti: 'La differenza tra lui e Silvio Berlusconi' - infoitcultura : Alba Parietti: “Flavio Briatore ha sbagliato, la salute viene prima del business” - infoitcultura : Alba Parietti critica l’amico Flavio Briatore: “Ha sbagliato -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Alba Parietti ha detto la sua sulla vicenda di Flavio Briatore. L’imprenditore è al centro dell’attenzione mediatica dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La sua positività ha fatto scalpore ...Intervistata da La Stampa, Alba Parietti spiega la sua visione delle cose in merito al focolaio di Covid-19 al Billionaire di Briatore. Scattano le polemiche per come Flavio Briatore pare abbia gesti ...