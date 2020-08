Voterò Sì al taglio dei parlamentari. Anche se a volte, ammetto, quelle statuine mi fanno tenerezza (Di mercoledì 26 agosto 2020) di Luciano Messa Ci avviciniamo al referendum sul taglio dei parlamentari nel quale voterò Sì perché (da uomo della strada) detesto i politici a prescindere. Però ci sono stati due momenti in cui la categoria mi ha suscitato compassione: il primo è stato intorno agli anni Novanta quando, – esauritosi lo spauracchio del Comunismo e spariti i vecchi partiti, sull’onda della rivoluzione di Mani Pulite – giornalisti e politici persero i loro punti di riferimento. Il politico non poteva più usare vecchi argomenti e vecchi slogan per cui l’intervistatore aveva facile gioco a incalzarli mettendone in risalto le contraddizioni con domande precise e circostanziate. Lo ritenevo inutilmente crudele perché tutti noi diamo per scontato ed accettiamo che sia proprio del politico essere bugiardi ... Leggi su ilfattoquotidiano

