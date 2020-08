La cosa peggiore nella vita è doversi difendere da chi consideravamo amico (Di mercoledì 26 agosto 2020) La vita ha posto spesso sul mio cammino persone da cui difendermi: uomini sbagliati, colleghi invidiosi e supponenti, e soprattutto amici che non si sono dimostrati tali. doversi proteggere da chi consideravo al pari di una sorella credo sia stata una delle esperienze peggiori della mia vita. Con lei ho condiviso così tanto che elencare tutto quello che abbiamo fatto insieme sarebbe impossibile. Un rapporto nato, come spesso accade, tra i banchi di scuola, che col tempo è cresciuto e si è nutrito di quell’affetto puro e sincero che solo le amicizie che hanno visto la luce nell’adolescenza possono avere. Ho trascorso con lei le giornate più divertenti della mia vita: le vacanze al mare, gli aperitivi tra chiacchiere e risate, le telefonate fino a notte fonda, le confessioni sui ... Leggi su dilei

Giulia_B : @nomfup Deve essere la peggiore oratrice che abbia mai visto. Inespressiva, robotica, non comunica mezza emozione o… - Astrocolo : @okladskij Ma la cosa peggiore rimane il finale neanche Mediaset con il budget delle pubblicità delle dentiere avre… - baldunggreen : @Filippo_Casini La peggiore cosa per lui è il silenzio. Se ignorato perde l'80% della sua prodigiosa capacità di disinformazione - KamoCB : @Nilic_Kirillov @_VeronicaG 'la cosa peggiore di tutte é che Briatore non morirà' Complimenti. - sivdera : universitá = la cosa peggiore che io potessi fare nella vita e non sto esagerando neanche un po’ -

Ultime Notizie dalla rete : cosa peggiore La cosa peggiore nella vita è doversi difendere da chi consideravamo amico DiLei Ventimiglia: appalto nettezza urbana, la giunta Scullino replica al PD "Tentano di giustificare l'ingiustificabile"

"E' evidente, come più volte dichiarato, che se l'appalto sarà un buon appalto il merito va all'amministrazione precedente, se è un pessimo appalto l'amministrazione Ioculano si prenderà le responsabi ...

OMS, pandemia rallenta nel mondo. Tre scenari per l'autunno in Italia

(Teleborsa) - Dopo una marcia a passo sostenuto, la pandemia da coronavirus sta rallentando nel mondo secondo gli ultimi dati settimanali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare nel ...

"E' evidente, come più volte dichiarato, che se l'appalto sarà un buon appalto il merito va all'amministrazione precedente, se è un pessimo appalto l'amministrazione Ioculano si prenderà le responsabi ...(Teleborsa) - Dopo una marcia a passo sostenuto, la pandemia da coronavirus sta rallentando nel mondo secondo gli ultimi dati settimanali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare nel ...