Pallanuoto | Felugo risultato positivo al Covid-19

ROMA, 23 AGO - Il presidente della Pro Recco, l'ex pallanuotista azzurro Maurizio Felugo, è risultato positivo al Covid-19. E' stato lo stesso club ligure, con una nota, a comunicarlo. Il n.1 della ...

Agenzia ANSA

Il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo è risultato positivo al Covid 19. Lo ha reso noto la società. Il numero uno biancoceleste non ha sintomi ed è in isolamento domiciliare. Felugo non fa par ...(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Il presidente della Pro Recco, l'ex pallanuotista azzurro Maurizio Felugo, è risultato positivo al Covid-19. E' stato lo stesso club ligure, con una nota, a comunicarlo. Il n.1 ...