Antonino Spinalbese, noto hair stylist milanese, ha conquistato Belen Rodriguez? (Foto) (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo la rottura definitiva con il marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez è al centro del gossip dell’estate. Se, agli inizi, lo è stata per la fine del matrimonio, successivamente lo è stata per i vari flirt attribuitele. L’ultimo uomo ad aver fatto perdere la testa, dopo il fugace flirt con Gianmaria Antinolfi, sarebbe l’hair stylist Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez, in base a quanto pubblicato su un noto settimanale italiano, sarebbe in vacanza ad Ibiza e proprio Antonino Spinalbese sarebbe insieme a lei a godere alcuni giorni di relax. Sul settimanale, poi, una Foto che fuga ogni dubbio. La showgirl argentina, infatti, avrebbe baciato ... Leggi su kontrokultura

