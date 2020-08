Dipendente comunale positivo al coronavirus: chiuso ufficio (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – “In via precauzionale dobbiamo chiudere per quindici giorni l’ufficio della Fiscalità Locale di via Campana, dove un nostro Dipendente è risultato positivo al covid. Così come era già successo il 3 agosto scorso con l’ufficio Tecnico, il provvedimento è necessario in attesa che sia ricostruito il link epidemiologico dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dei locali”. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, rendendo nota l’ordinanza firmata ieri sera dal vicesindaco Maria Consiglia Visone, con la quale è stata disposta la chiusura dell’ufficio Tributi di via Campana, che da oggi resterà interdetto ai ... Leggi su anteprima24

